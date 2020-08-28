Beşiktaş'ta Tyler Boyd sakatlandı

Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Tyler Boyd'un arka çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün (27 Ağustos) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında, aldığı darbe neticesinde sol dizinde ağrı meydana gelen futbolcumuz Tyler Boyd'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, arka çapraz bağında zorlanma tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün (27 Ağustos) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında, aldığı darbe neticesinde sol dizinde ağrı meydana gelen futbolcumuz Tyler Boyd'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, arka çapraz bağında zorlanma tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.