Beşiktaş'ta Tyler Boyd sakatlandı

Beşiktaş'ın ABD'li hücum oyuncusu Tyler Boyd idmanda sakatlandı.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd sakatlandı
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28 Ağustos 2020 20:14
Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Tyler Boyd'un arka çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün (27 Ağustos) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında, aldığı darbe neticesinde sol dizinde ağrı meydana gelen futbolcumuz Tyler Boyd'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, arka çapraz bağında zorlanma tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.
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