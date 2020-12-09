Beşiktaş'ta Tyler Boyd geri dönüyor

Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanı nedeniyle kadrodan çıkardığı Tyler Boyd'u yeniden takıma döndürme kararı aldı. Siyah-beyazlılar, bunu gerçekleştirmek için Ajdin Hasic'i de başka bir takıma gönderecek.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Tyler Boyd'un takıma dönmesini istediği de belirtildi. 14 yabancı sınırını aştığı için Mirin, Douglas ve Lens'i kadro dışı bırakan yönetim, Boyd'un sözleşmesini de yarım devreliğine askıya almıştı.



TAKIMINA 2.2 MİLYON EURO ÖDENDİ



Ligin ikinci devresinde takıma yeniden dönmesi beklenen ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd, geçen sezon siyah-beyazlı İstanbul temsilcisine Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'ten katıldı. Daha önce Ankaragücü'nde de kiralık oynayan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 28 maçta 1623 dakika süre aldı.



Tyler Boyd, 3 gol ve 1 asistle oynadı. Beşiktaş ile 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Tyler Boyd için Portekiz'in Guimaraes Kulübü'ne 2.2 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Genç oyuncu ise 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 3 milyon Euro'ya imza attı.



