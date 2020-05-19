Beşiktaş'ta tüm takım karantinaya giriyor

PERSONEL DE TESİSTE KALACAK

TÜM TAKIM KARANTİNADA

KARANTİNA BİTTİ



BİR SÜRE TAKIMDAN AYRI

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama olasılığının artması nedeniyle tedbirleri daha da artıracak olan siyah-beyazlı yönetim hem kalan haftaları hem de yaz kampı dönemini bir arada götürmeyi planlıyor. Bu konuda futbolcularla bir toplantı yapacak olan teknik heyetin, sezon öncesi kampına girmiş gibi tüm takımı lig bitene kadar tesislerde tutmayı planladığı aktarıldı.Bu zorlu dönem boyunca tesislerde görev alan personeli eve göndermeyi düşünmeyen yöneticiler, adeta yurt dışında kampa gidilmiş gibi maçlarda görevli herkesi tesislerde tutmayı planlıyor.Maçların başlamasından sonra ligde pozitif vaka sayısının çok artması halinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) durumu yeniden gözden geçireceğini hesaplayan siyah-beyazlılar, Ümraniye'de yapılacak kampla tüm takımı karantina altında tutmayı da planlıyor.Beşiktaş'ın yabancı oyuncularından Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Kevin N'Koudou, yurt dışı dönüşünde 14 gün kaldıkları karantina yurdundan önceki gece gece ayrıldı. Koronavirüs salgını yüzünden Süper Lig'e ara verilmesinin ardından bu futbolcular yönetimden izin alarak yurt dışına çıkmıştı.4 Mayıs'ta İstanbul'a dönen ve Güngören'deki öğrenci yurdunda zorunlu karantinaya alınan siyah-beyazlılar önceki gece 14 günlük süreyi doldurdu. Evlerine giden Beşiktaşlı oyuncuların, idmanların yeniden başlaması halinde bir süre takımdan ayrı çalışacakları aktarıldı.Bu arada Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan da yurttan ayrılarak Ankara'ya gitti