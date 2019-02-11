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Beşiktaş'ta tüm gözler Quaresma kararında

Beşiktaş hücumda yeni bir dörtlü buldu ancak Ricardo Quaresma'nın durumu hala merak konusu…

Kaynak: Güneş
Beşiktaş'ta tüm gözler Quaresma kararında
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11 Şubat 2019 11:11
Beşiktaş hücumda yeni bir dörtlü buldu ancak Ricardo Quaresma'nın durumu hala merak konusu…

Sezon başından beri 14 asisti bulunan 35 yaşındaki Portekizli yıldız, 3 haftadır takımdan ayrılması gündemde olmasına rağmen hiç antrenman kaçırmadı.

Ayrılmayacakmış gibi çalışmalarına devam eden Q7'nin ilk 11'e girip girmeyeceğine kuşkusuz Güneş karar verecek. Hocanın bu konudaki tercihi önümüzdeki haftanın en çok tartışılacak konularından bir olacak.

KONTRATININ PEŞİNDE

Ümraniye'ye yakın kaynaklara göre Güneş'in sağ kanattaki ilk tercihi Lens olacak. Pas oyununda etkili bir performans sergileyen Hollandalı, saç baş yolduran çok maça imza atsa da kredisi hala tükenmedi. Kanat ortalarına dayalı sistemden vazgeçen Güneş, Quaresma'yı "hamle oyuncusu" olarak görmeye başladı. Öte yandan, Başkan Fikret Orman Q7'nin transferiyle ilgili, "Biz kimseyi göndermek için baskı yapmıyoruz. Herkes kontratının peşinde" şeklinde bir açıklama yaptı.

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