Beşiktaş'ta tüm gözler Ajdin Hasic'te

Beşiktaş'ta genç yetenek Ajdin Hasic'in idmanlardaki performansı, teknik heyeti sevindirdi.

Beşiktaş'ta tüm gözler Ajdin Hasic'te
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19 Ağustos 2020 09:59
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Ümraniyespor'a kiralık gönderdiği Ajdin Hasic, etkili bir performans sergiledi.

Yeni sezon öncesinde Beşiktaş'a dönen Bosna Hersekli kanat oyuncusu, takım çalışmalarındaki hırslı performnsıyla göz dolduruyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcılarının gelişimini yakından takip ettiği 18 yaşındaki futbolcunun, PAOK maçında sonradan da olsa süre alması bekleniyor.

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