Beşiktaş'ta tüm gözler Ajdin Hasic'te

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Ümraniyespor'a kiralık gönderdiği Ajdin Hasic, etkili bir performans sergiledi.
Yeni sezon öncesinde Beşiktaş'a dönen Bosna Hersekli kanat oyuncusu, takım çalışmalarındaki hırslı performnsıyla göz dolduruyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcılarının gelişimini yakından takip ettiği 18 yaşındaki futbolcunun, PAOK maçında sonradan da olsa süre alması bekleniyor.
Yeni sezon öncesinde Beşiktaş'a dönen Bosna Hersekli kanat oyuncusu, takım çalışmalarındaki hırslı performnsıyla göz dolduruyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcılarının gelişimini yakından takip ettiği 18 yaşındaki futbolcunun, PAOK maçında sonradan da olsa süre alması bekleniyor.