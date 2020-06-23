Beşiktaş'ta Trezeguet operasyonu

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren ve önemli isimleri kadrosuna katarak büyük bir ivme yakalamak isteyen Beşiktaş'ın, sürpriz bir ismin peşinde olduğu ifade edildi. Yapacağı transferlerle gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı isim belli oldu. Beşiktaş, daha önce Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da da forma giyen ve şu anda Aston Villa'nın oyuncusu olan Trezeguet'i kadrosuna dahil etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Trezeguet transferiyle beraber çok yönlü orta saha sıkıntısını çözmek isterken, gelecek sezon kurulacak kadronun zirveye oynaması isteniyor.



1 Ekim 1994'te Mısır'ın Kafr El-Sheikh şehrinde dünyaya gelen Trezeguet, (tam adıyla Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan) sol ve sağ kanatta forma giyebiliyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabilen oyuncu, daha önce El Ahly Kahire, RSC Anderlecht, Royal Excel Mouscron, Kasımpaşa ve Aston Villa'da forma giydi. Mahmoud Trezeguet, bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 4 gol 3 asist üretti ve 1740 dakika sahada kaldı. Öte yandan Trezeguet, Mısır Milli Takımı ile 44 maça çıkarken 6 gol kaydetti.



GALATASARAY DA PEŞİNDE



Beşiktaş'ın radarına aldığı Trezeeguet ile Galatasaray da ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar da tıpkı siyah-beyazlılar gibi Aston Villa'ya kiralama teklifinde bulunacağı iddia ediliyor. Kasımpaşa formasıyla toplam 71 karşılaşmada forma giyen Trezeguet, 25 gol attı, 18 de asist yaptı. Mısırlı yıldız kulüp kariyerinde en çok golü lacivert- beyazlı formayla kaydetti.



