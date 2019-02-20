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Beşiktaş'ta transferde gündem: Tomas Soucek

Devre arası transgfer döneminde Kagawa, Burak ve Mirin gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta gelecek yılın planları hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: Fotomaç
Beşiktaş'ta transferde gündem: Tomas Soucek
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20 Şubat 2019 11:54
Ara transfer döneminde Kagawa, Burak ve Mirin gibi isimleri kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor. 

Başkan Fikret Orman'ın Viktoria Plzen, bir süre önce Slavia Prag maçına giderek Tomas Soucek'i izlediği ve Orman'ın 23 yaşındaki ön libero için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Tomas Soucek, bu sezon 30 resmi maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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