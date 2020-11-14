Beşiktaş'ta transfer sürprizi: Bruno Peres

2020-2021 sezonuna istediği gibi başlayamayan ve transfer dönemi de umduğu gibi geçmeyen Beşiktaş, Ocak ayı transfer dönemi için yeni bir futbolcuya yöneldi. Roma'nın yıldız ismi Bruno Peres'in bir sonraki durağı Beşiktaş olabilir. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ta transfer sürprizi: Bruno Peres
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14 Kasım 2020 13:02
Şu anda İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Bruno Peres için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Mevcut sözleşmesi 2021 Haziran'da sona erecek Peres'in kulübünden yeni sözleşme beklediği ancak Romalı yetkililerin oyuncuya yeni sözleşme teklifi yapmayacağı ifade edildi.

YENİ ROTASI BEŞİKTAŞ OLABİLİR
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Peres, yeni sözleşme önerilmemesi dahilinde şubat ayından itibaren istediği takımlarla görüşmeye başlayabilir.

Bununla beraber Beşiktaş, Spartak Moskova ve çeşitli Portekiz kulüplerinin de oyuncuya ilgi duyduğu, Bruno Peres cephesi ile şubat ayında iletişime geçeceği kaydedildi.



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