Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, yönetim bir yandan gelen tekliflerle ilgili de karar vermek istiyor. Siyah-beyazlı takımda sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ryan Babel'in Fulham'a transferinin ardından bu kez Adriano ve Jeremain Lens ile ilgili sıcak gelişmeler var.Teknik direktör Şenol Güneş'in Adriano için "Kararını bir an evvel" vermeli açıklamasının ardından yönetim Brezilyalı yıldızın durumunu masaya yatırdı. Adriano ile yeni sözleşme konusunda ortak noktada buluşamayan yönetim, durumu Şenol Güneş'e aktardı. Şenol Güneş ise "Kafası karışıksa, ayrılabilir" kararı verdi. Bu gelişmenin ardından Adriano için Suudi Arabistan, Japonya ve Brezilya'dan gelecek tekliflerin değerlendirilmesine karar verildi.Beşiktaş'ta geldiği günden bu yana bekleneni tam anlamıyla vermeyen Jeremain Lens için de önemli gelişmeler var. Yönetime, menajerler aracılığıyla İngiltere'den iki teklif geldi. Siyah-beyazlı yönetim ise bu tekliflerin resmiyete dökülmesini talep etti. Babel'in ayrılmasının ardından Lens için kararı Şenol Güneş'e bırakan yönetim, deneyimli teknik adamın "Ayrılabilir" raporu vermesi halinde 5 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği öne sürüldü. Hem Adriano hem de Lens ile ilgili olarak hafta sonuna kadar net gelişmelerin yaşanması bekleniyor.