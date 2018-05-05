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Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! İlk hedef Alman yıldız!

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta bir yandan Başkan Fikret Orman gelecek sezonun planlarını yapıyor.

Kaynak: Fanatik
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! İlk hedef Alman yıldız!
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05 Mayıs 2018 10:30
Bu sezon transferleri tartışma konusu olan, özellikle Love, Negredo, Lens gibi isimlerden verim alamayan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman gelecekte yapılacak transferler için ince eleyip sık dokuyacağını açıkladı.
Transferde hata yapmak istemeyen Siyah-Beyazlılar'a, menacerler de şimdiden oyuncu önermeye başladı. Sezon sonunda Alman ekibi Hamburg ile sözleşmesi sona erecek olan Aaron Hunt, Beşiktaş'ın gündemine geldi.

Bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Alman oyuncunun, eşinin Türk olması nedeniyle Kartal'a gelmeye oldukça sıcak baktığı bildirildi.

Ancak Siyah-Beyazlı yönetimin, menacer önerilerine cevap vermek için sezon sonunu beklediği kaydedildi.



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