Beşiktaş'ta transfer Domagoj Vida'ya bağlı

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yönetimi transferde yol alabilmek için futbolcusugitmesini bekliyor. Ekonomik sıkıntı içinde olan siyah-beyazlı takım, Hırvat futbolcunun transferini bu hafta bitirebilirse prensipte el sıkıştığı Nacer Chadli'yi renklerine bağlayacak.Takımı Premier Lig'den bir alt lig Championship'e düşen Nacer Chadli, İngiliz ekibi West Bromwich'den ayrılmak istiyor. Kartal, 29 yaşındaki Chadli ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Fakat kulübü West Bromwich, Beşiktaş'tan 3 milyon Euro kiralama bedeli talep ediyor.Beşiktaş bir yandan bu oyuncu için pazarlıklarına devam ederken, diğer yandan da menajer Ahmet Bulut vasıtasıyla Vida'yı satmaya çalışıyor.İngiltere'de transfer 9 Ağustos'ta sona eriyor. Bu nedenle Beşiktaş, Vida için Ada'ya çıkarma yapacak. Başkan Fikret Orman ve iki yöneticinin İngiltere'ye gidip transferleri bitirmesi bekleniyor. Vida'yı son olarak Wolverhampton, 16 milyon Euro teklif ederek transfer etmek istemişti.