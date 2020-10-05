Beşiktaş'ta transfer direkten döndü: Kalinic hikayesi

Beşiktaş'ın uzun süredir ilgilendiği Nikola Kalinic transferi konusunda ilginç bir gelişme ortaya çıktı! Beşiktaş'ın hem Atletico Madrid hem oyuncu ile anlaştığı ancak Kalinic'in Verona'yı tercih ettiği bildirildi.



SON GÜNDE VERONA DEDİ



Mundo Deportivo'dan Javier Gomara'nın haberine göre; Transferi artık bir film hikayesine dönüşen Kalinic aylardır takım ararken son dakika sürprizine imza attı. Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Kalinic, son günde İtalya'ya geri dönmeye karar verdi.



HEM ATLETICO HEM KALINIC KABUL ETMİŞTİ



Beşiktaş için bugün sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Kalinic için Atletico Madrid'in 1 milyon euroluk bonservis teklifini kabul ettiği, oyuncunun da 2+1 yıllık olmak üzere 2.5 milyon euro maaş ve bonuslu teklifi onayladığını ancak Verona'nın işleri değiştirdiği bildirildi.



Pazar günü geç saatlerde Verona'dan teklif alan Kalinic'in Beşiktaş'a hayır dediği ve İtalya'ya gideceği ancak bu kadar kolay karar değiştiren bir oyuncunun her an başka sürprizlere de imza atabileceğine vurgu yapıldı.



