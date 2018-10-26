Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın son durumu belli oldu

'ın Genk ile oynadığı mücadelede sakatlanan'ın son durumu belli oldu. Sağ kalça kasında mikroyırtık ve kanama tespit edilen Tolgay Arslan, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan'ın yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ kalça Quadratus Femoris kasında mikroyırtık ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanılmıştır." ifadelerini kullanıldı.Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Pepe, Adriano ve Ljajic'in de hafif sakatlıkları bulunurken, Lens ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.