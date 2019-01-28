Beşiktaş'ta Tolgay Arslan çıkmazı

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin son günleri yaklaşırken, Tolgay Arslan'ın durumu belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe'nin 2.5 milyon Euro artı Şener teklifini geri çeviren siyah-beyazlı kulüp, oyuncusu için istediği rakamı alamadı.
Çalışmalarına Fulya'da devam eden 27 yaşındaki gurbetçi futbolcu için yöneticiler, "Karar teknik heyetin" diyerek topu Şenol Güneş'e atmıştı.
Ancak tecrübeli çalıştırıcı da 1-1 biten Erzurumspor karşılaşmasının ardından, "Yönetim bir karar aldı, o uygulanıyor" diyerek topu geri iade etti.
Şimdi gözler, 31 Ocak'ta bitecek olan transfer dönemine çevrildi. Kısa süre içinde istenilen teklif gelmemesi halinde Tolgay Arslan'a af çıkması yüksek ihtimal olarak görülüyor.
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Fenerbahçe'nin 2.5 milyon Euro artı Şener teklifini geri çeviren siyah-beyazlı kulüp, oyuncusu için istediği rakamı alamadı.
Çalışmalarına Fulya'da devam eden 27 yaşındaki gurbetçi futbolcu için yöneticiler, "Karar teknik heyetin" diyerek topu Şenol Güneş'e atmıştı.
Ancak tecrübeli çalıştırıcı da 1-1 biten Erzurumspor karşılaşmasının ardından, "Yönetim bir karar aldı, o uygulanıyor" diyerek topu geri iade etti.
Şimdi gözler, 31 Ocak'ta bitecek olan transfer dönemine çevrildi. Kısa süre içinde istenilen teklif gelmemesi halinde Tolgay Arslan'a af çıkması yüksek ihtimal olarak görülüyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın