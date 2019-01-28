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Beşiktaş'ta Tolgay Arslan çıkmazı

Beşiktaş, süresiz kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu için istediği teklifi alamadı. Güneş, af konusunda topu yönetime geri gönderirken gözler Başkan Orman ve ekibine çevrildi

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ta Tolgay Arslan çıkmazı
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28 Ocak 2019 08:27
Beşiktaş'ta ara transfer döneminin son günleri yaklaşırken, Tolgay Arslan'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'nin 2.5 milyon Euro artı Şener teklifini geri çeviren siyah-beyazlı kulüp, oyuncusu için istediği rakamı alamadı.

Çalışmalarına Fulya'da devam eden 27 yaşındaki gurbetçi futbolcu için yöneticiler, "Karar teknik heyetin" diyerek topu Şenol Güneş'e atmıştı.

Ancak tecrübeli çalıştırıcı da 1-1 biten Erzurumspor karşılaşmasının ardından, "Yönetim bir karar aldı, o uygulanıyor" diyerek topu geri iade etti.

Şimdi gözler, 31 Ocak'ta bitecek olan transfer dönemine çevrildi. Kısa süre içinde istenilen teklif gelmemesi halinde Tolgay Arslan'a af çıkması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

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