Beşiktaş'ta Tolgay Arslan çıkmazı

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin son günleri yaklaşırken, Tolgay Arslan'ın durumu belirsizliğini koruyor.Fenerbahçe'nin 2.5 milyon Euro artı Şener teklifini geri çeviren siyah-beyazlı kulüp, oyuncusu için istediği rakamı alamadı.Çalışmalarına Fulya'da devam eden 27 yaşındaki gurbetçi futbolcu için yöneticiler, "Karar teknik heyetin" diyerek topu Şenol Güneş'e atmıştı.Ancak tecrübeli çalıştırıcı da 1-1 biten Erzurumspor karşılaşmasının ardından, "Yönetim bir karar aldı, o uygulanıyor" diyerek topu geri iade etti.Şimdi gözler, 31 Ocak'ta bitecek olan transfer dönemine çevrildi. Kısa süre içinde istenilen teklif gelmemesi halinde Tolgay Arslan'a af çıkması yüksek ihtimal olarak görülüyor.