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Beşiktaş'ta Tolga Zengin'e 'Hazır ol' mesajı

Loris Karius'un son haftalarda ortaya koyduğu istikrarsız görüntü nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş, takımın bir diğer kalecisi Tolga Zengin'le de görüşüp, 'Görev için hazır ol' talimatını verdi.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin'e 'Hazır ol' mesajı
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06 Kasım 2018 05:56
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un son haftalarda ortaya koyduğu istikrarsız görüntü, teknik direktör Şenol Güneş'i harekete geçirdi.

Etkisiz performansı sebebiyle oyuncusunu uyaran tecrübeli hocanın, takımın bir diğer kalecisi Tolga Zengin'le de görüşüp, 'Görev için hazır ol' talimatını verdiği bildirildi.

Karius'un perşembe günü Genk karşısında etkisiz kalması halinde Sivas karşısında değişiklik bekleniyor.



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