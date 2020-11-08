Beşiktaş'ta tek teselli Cyle Larin!

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı sonrasında camianın tek tesellisi, gönderilmesi beklenen Cyle Larin oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta tek teselli Cyle Larin!
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08 Kasım 2020 11:47
İki maçlık galibiyet serisi Gaziantep'te son bulan Beşiktaş'ın tek tesellisi Cyle Larin oldu.

Sezon başında gönderilecekler listesinde yer alan Kanadalı forvet, sol kanada geçtikten sonra kendisini buldu.

Milli aranın ardından lige fırtına gibi giren 25 yaşındaki oyuncu; Denizli, Yeni Malatya ve Gaziantep karşılaşmalarında ağları sarsmayı başardı.



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