Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor!

Beşiktaş'ta yapılan devre arası transferleri sonrasında teknik direktör Şenol Güneş, taşları yerinden oynatarak farklı bir kadro kurmayı planlıyor.Beşiktaş'ta ara transferde alınan oyuncular, takımın gücünü katladı. Siyah-Beyazlı takım özellikle hücumda çok etkili bir takım haline gelmeye başladı.Şu anda oyuna yedek giren Kagawa'nın tam olarak hazır hale gelmesiyle, Teknik Direktör Şenol Güneş'in hücum taktiği şöyle olacak. Sağ kanatta Lens, sol kanatta Kagawa görev yapacak.Burak Yılmaz santrfor olarak gol kovalarken, forvet arkasında Ljaijic görev yapacak. Quaresma takımda kalsa da bu dörtlünün arkasında yedek bekleyecek.