Beşiktaş'ta TARİHİ fırsat kapıda

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, daha önce takımıyla yaptığı toplantıda nisan ayına lider girme ve 3 kupaya ulaşma isteğini dile getirmişti. Siyah-beyazlılarda işler tam da deneyimli hocanın planladığı gibi gidiyor. İşte Kartal'ın yakaladığı müthiş ivmenin detayları:

7 Şubat'ta oynadığı Konyaspor maçıyla galibiyet serisi başlatan siyah-beyazlılar, 6'sı lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 8 karşılaşmayı da kazanarak önemli bir başarı elde etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın derbiye kadar takımından istediği kayıpsız seri amacına ulaşıldı.

Sergen Yalçın, hem teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazanmak hem de siyah-beyazlı kulübün 10 yıllık hasretine sonra vermek için çok önemli bir adım attı.

Beşiktaş, sezonu Süper Lig,

Türkiye Kupası ve Süper Kupa

zaferiyle tamamlarsa tarihinde ilk

kez bir sezonu 3 kupayı birden müzesine

götürerek tamamlayacak.

Kartal'da Fenerbahçe maçı öncesi Rachid Ghezzal, Josef de Souza, Valentin Rosier ve Necip Uysal sarı kart cezası sınırında bulunuyordu.

Medipol Başakşehir

ile oynanan lig karşılaşmasında kart görmeyen

bu 4 oyuncu teknik heyetin yüreğine

su serpti.