Beşiktaş'ta TARİHİ fırsat kapıda

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, daha önce takımıyla yaptığı toplantıda nisan ayına lider girme ve 3 kupaya ulaşma isteğini dile getirmişti. Siyah-beyazlılarda işler tam da deneyimli hocanın planladığı gibi gidiyor. İşte Kartal'ın yakaladığı müthiş ivmenin detayları:
7 ŞUBAT'TAN BU YANA KAZANIYOR
7 Şubat'ta oynadığı Konyaspor maçıyla galibiyet serisi başlatan siyah-beyazlılar, 6'sı lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 8 karşılaşmayı da kazanarak önemli bir başarı elde etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın derbiye kadar takımından istediği kayıpsız seri amacına ulaşıldı.
TARİHİ FIRSAT KAPIDA
Sergen Yalçın, hem teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazanmak hem de siyah-beyazlı kulübün 10 yıllık hasretine sonra vermek için çok önemli bir adım attı. Beşiktaş, sezonu Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferiyle tamamlarsa tarihinde ilk kez bir sezonu 3 kupayı birden müzesine götürerek tamamlayacak.
TEK EKSİK GÖKHAN TÖRE
Kartal'da Fenerbahçe maçı öncesi Rachid Ghezzal, Josef de Souza, Valentin Rosier ve Necip Uysal sarı kart cezası sınırında bulunuyordu. Medipol Başakşehir ile oynanan lig karşılaşmasında kart görmeyen bu 4 oyuncu teknik heyetin yüreğine su serpti. Siyah-beyazlılar, kritik derbiye sadece Gökhan Töre'den yoksun çıkacak.
7 ŞUBAT'TAN BU YANA KAZANIYOR
7 Şubat'ta oynadığı Konyaspor maçıyla galibiyet serisi başlatan siyah-beyazlılar, 6'sı lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 8 karşılaşmayı da kazanarak önemli bir başarı elde etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın derbiye kadar takımından istediği kayıpsız seri amacına ulaşıldı.
TARİHİ FIRSAT KAPIDA
Sergen Yalçın, hem teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazanmak hem de siyah-beyazlı kulübün 10 yıllık hasretine sonra vermek için çok önemli bir adım attı. Beşiktaş, sezonu Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferiyle tamamlarsa tarihinde ilk kez bir sezonu 3 kupayı birden müzesine götürerek tamamlayacak.
TEK EKSİK GÖKHAN TÖRE
Kartal'da Fenerbahçe maçı öncesi Rachid Ghezzal, Josef de Souza, Valentin Rosier ve Necip Uysal sarı kart cezası sınırında bulunuyordu. Medipol Başakşehir ile oynanan lig karşılaşmasında kart görmeyen bu 4 oyuncu teknik heyetin yüreğine su serpti. Siyah-beyazlılar, kritik derbiye sadece Gökhan Töre'den yoksun çıkacak.