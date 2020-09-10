Beşiktaş'ta tarihi basın toplantısı

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çeb ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılımı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi için basın toplantısı düzenleniyor



İlk olarak konuşan Ahmet Nur Çebi, "

REZERV LİG AÇIKLAMASI



"Rezerv Lig'le ilgili sadece 3 kulüp başvurmuş, biri Beşiktaş. Ne yazık ki diğer kulüpler başvurmamış. O ligle ilgili sıkıntı var. Maalesef şu anda Rezerv Lig'in olup olmayacağı belli değil."



"TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA TECRÜBELİYİM"



Söz alan Mehmet Ekşi şu ifadeleri kullandı;



"Sayın Ahmet Nur Çebi ve Sayın Sergen Yalçın'ın daveti üzerine yeniden Beşiktaş'tayım. Ben de heyecanlıyım. Tecrübelerimi Beşiktaş'a vereceğim için mutluyum. İnşallah Beşiktaş'ı en kısa sürede istediğimiz yere taşıyacağız. Beşiktaş 'Bırakma beni' dedi. Ben de 'Bırakmam seni' dedim ve geldim. Ben çok deneyimli bir teknik adamım. 40 yıldır bu işin içindeyim. Türkiye'de ve Avrupa'da tecrübe kazandım. 100 yılın altyapısı sloganıyla göreve geldik. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 10 yıl TFF'de çalıştım. 20 kez UEFA'nın düzenlediği eğitimlere katıldım. Birçok ülkenin altyapısını inceledim. İddialı konuşacağım; Türkiye'nin en iyisi olacağız, bu konuda endişem yok. 1000 kişilik izleyeceği grubu oluşturacağız.""



"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLACAĞIZ"













"22 BÖLGEDE SCOUT ÇALIŞMASI"

"Aşağıdan yukarıya giden yolu en iyi şekilde Mehmet Ekşi ve Sergen Yalçın biliyor. Biz altyapıdan geldik, Serpil Hamdi Tüzün ile çalıştık. Bizler de müthiş oyuncular üreteceğiz. Beşiktaş akademisinin bir şubesini de Almanya'da yapacağız. Türklerin yoğun olduğu 22 bölgede scouting çalışmalarımız olacak."



EKŞİ'DEN BATUHAN KARADENİZ AÇIKLAMASI



"Batuhan Karadeniz ile ilgili açıklamalarım var; "Beşiktaş ve A Milli Takım 10 yıl santrafor aramasın" dedim. Çok yetenekli bir oyuncuydu ama suçun yarısını ben de alıyorum. Elimizden geleni yaptık. Kendisiyle ve babasıyla defalarca konuştuk. O dönem Beşiktaşlı yöneticilere yalvardım "Ne olur göndermeyin?" dedim. Beşiktaş'taki disiplin onu futbolcu yapabilirdi. Gitti ve dışarıda o kaliteyi bulamayınca kontrolsüz kaldı, yazık oldu."







"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"



Basın toplantısında söz alan Sergen Yalçın şöyle konuştu;



"Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor. Mehmet Hoca camianın sembol isimlerinden biri. Futbolu bıraktıktan sonra da çok önemli işlere imza atmıştır. Tarihimizde altyapıdan efsane isimler çıkarmış bir camiayız. Sürekli dışarıdan oyuncu alalım düşüncesi, çok ciddi ekonomik sıkıntılar getirdi. Başkanımız bütün vaktini, her şeyini burası için harcıyor. Hiçbir şey kolay olmuyor. İnşallah iyi bir dönem başlayacak. Mehmet Hoca çok iyi işler yapacak. Ben de geldiğimde gençleri oynattım ve fitili ateşledim Mehmet Hoca da inşallah devamını getirir. 11'e yakın 21 yaş civarında oyuncumuz var. Hala da 'Gençlere önem vermiyor' deniliyor. Bunlar benim için üzücü. Geriye dönüp bakın, haftalarca benden başka 19 yaşında oyuncular oynatan var mı?"



"YETENEĞİ VARSA OYNATIRIZ"



"Altyapıdan 20-30 oyuncu alırız, oyuncu olduktan sonra sıkıntı yok. Ancak başkana da söyledim, genç diye Beşiktaş'ta kimseyi oynatamayız. Yeteneği olmalı, geri kalanını biz hallederiz. Gençlerle oynarım ama 6. hafta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldığımda bana ne diyeceksiniz? "Sen gençlerle oynuyorsun, helal olsun?" diyecek misiniz? Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz, takımın kadrosunu biliyor musunuz? Bizde zaten şu an fazla genç var."



GENÇLERİ RAHAT BIRAKIN



"Bu genç oyuncuların fazla üstüne gitmeyin! Çocukları rahat bırakın! Ne zaman oynayacak? Neden oynamıyor? Biz zamanı gelince oynatırız. Rıdvan neden oynamamış? Haftalarca Caner Erkin kulübede oturdu, Rıdvan oynadı. Oynaması gerektikleri an oynarlar. Siz antrenmanları izlemiyorsunuz, sakatlıklarını ve psikolojilerini bilmiyorsunuz. Bir futbolcunun üstüne gidersek, sürekli oynatalım derken kaybederiz. Sırası gelince hepsi oynuyor. Çok aceleci olmayalım. Maç kaybedince 'Neden gençleri oynatmıyor?' demeyin. Burada 6-7 genç aynı anda oynamaz. Burası Beşiktaş, hedefler var.



Rıdvan Yılmaz önemli bir gelişim gösteriyor, büyük bir ihtimalle yurt dışına gider. Ersin Destanoğlu da öyle. Ajdin Hasic geçen sene tereddütlerimiz vardı ama inanılmaz gelişim gösterdi. Atakan Üner de çok iyi."



"Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 10 yıl TFF'de çalıştım. 20 kez UEFA'nın düzenlediği eğitimlere katıldım. Birçok ülkenin altyapısını inceledim. İddialı konuşacağım; Türkiye'nin en iyisi olacağız, bu konuda endişem yok. Kendi ekonomimizi yaratarak yolumuza devam edeceğiz. Dünyada 1000 kişilik izleyeceği grubu oluşturacağız. Bunların çoğu gönüllü olacak. Beşiktaş'ta futbol oynamış kişileri dünyanın neresinde olursa olsun scout sistemimizde kullanacağız. 100 kişilik ekiple başlayacağız. 50 kişi 13-14 yaş gruplarında, 50 kişi üst yaş gruplarında olacak""Aşağıdan yukarıya giden yolu en iyi şekilde Mehmet Ekşi ve Sergen Yalçın biliyor. Biz altyapıdan geldik, Serpil Hamdi Tüzün ile çalıştık. Bizler de müthiş oyuncular üreteceğiz. Beşiktaş akademisinin bir şubesini de Almanya'da yapacağız. Türklerin yoğun olduğu 22 bölgede scouting çalışmalarımız olacak.""Batuhan Karadeniz ile ilgili açıklamalarım var; "Beşiktaş ve A Milli Takım 10 yıl santrafor aramasın" dedim. Çok yetenekli bir oyuncuydu ama suçun yarısını ben de alıyorum. Elimizden geleni yaptık. Kendisiyle ve babasıyla defalarca konuştuk. O dönem Beşiktaşlı yöneticilere yalvardım "Ne olur göndermeyin?" dedim. Beşiktaş'taki disiplin onu futbolcu yapabilirdi. Gitti ve dışarıda o kaliteyi bulamayınca kontrolsüz kaldı, yazık oldu."Basın toplantısında söz alan Sergen Yalçın şöyle konuştu;"Bu genç oyuncuların fazla üstüne gitmeyin! Çocukları rahat bırakın! Ne zaman oynayacak? Neden oynamıyor? Biz zamanı gelince oynatırız. Rıdvan neden oynamamış? Haftalarca Caner Erkin kulübede oturdu, Rıdvan oynadı. Oynaması gerektikleri an oynarlar. Siz antrenmanları izlemiyorsunuz, sakatlıklarını ve psikolojilerini bilmiyorsunuz. Bir futbolcunun üstüne gidersek, sürekli oynatalım derken kaybederiz. Sırası gelince hepsi oynuyor. Çok aceleci olmayalım. Maç kaybedince 'Neden gençleri oynatmıyor?' demeyin. Burada 6-7 genç aynı anda oynamaz. Burası Beşiktaş, hedefler var.Rıdvan Yılmaz önemli bir gelişim gösteriyor, büyük bir ihtimalle yurt dışına gider. Ersin Destanoğlu da öyle. Ajdin Hasic geçen sene tereddütlerimiz vardı ama inanılmaz gelişim gösterdi. Atakan Üner de çok iyi."

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin katılımı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi için düzenlenen basın toplantısıhttps://t.co/f5qlipYJ2O



— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 10, 2020

Sayın Mehmet Ekşi, bizim kaptanımız, değerli futbolcumuz ve futbolculuğundan sonra bize çok büyük katkılar verdi. Kendisiyle bir yola çıktık, uzun yıllar beraber olacağımızı umuyorum. Sergen Hocamızın da kendisiyle ilgili pozitif ve samimi duygularının olması da bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Tamamen öze dönmemiz gerektiğini ve altyapımızın da önem arz ettiğini belirtiyorum. Türk futbolunda ekonomik sorun büyümeye devam ediyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu altyapı. Bu artık bir zorunluluktur, başka çıkış yolu yoktur." dedi."Sergen Hocam, beni de eleştiriyorlar. Bunları boşverelim. Kupaları kaldırdığımızda hepsi susacak. Ben, kendimi savunmam ama sizi savunurum."