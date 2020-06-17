Beşiktaş'ta taraftarı kızdıran 2.5 milyonluk hediye

Vida'nın eşi İvana'ya aldığı lüks Mercedes marka araba, sosyal medyada tartışıldı

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta taraftarı kızdıran 2.5 milyonluk hediye
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17 Haziran 2020 10:34
3 milyon Euro'luk maaşıyla Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcusu olan Vida'nın eşi İvana'ya aldığı lüks Mercedes marka araba, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Antalyaspor maçında yaptığı hatalarla alınan mağlubiyette büyük rol oynayan Hırvat stoperin hediyesinin fiyatı 2,5 ila 4 milyon TL arasında değişiyor. Kırmızı fiyonkla sarılmış arabanın önünde poz veren İvana, bu kareyi Instagram'da yayınladı.

 Bu paylaşımın yönetim tarafından kulübe destek için başlatılan ve 200 binden fazla kişinin katıldığı "Bırakmam Seni" kampanyasına denk gelmesi ise taraftarları kızdırdı.

MESAJ ATMAYA DEVAM!

Vida'ya tepki gösteren siyahbeyazlı taraftarlar, "Gariban taraftar attıkları SMS'lerle kulüp için 4 milyon TL toplamış. Takımın stoperi Vida, eşine bu hafta 2.5 milyon TL değerinde bir araba hediye etmiş. SMS atmaya devam!" şeklinde mesajlar paylaştı.






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