Beşiktaş'ta taraftarı kızdıran 2.5 milyonluk hediye

3 milyon Euro'luk maaşıyla Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcusu olan Vida'nın eşi İvana'ya aldığı lüks Mercedes marka araba, sosyal medyada tartışma konusu oldu.



Antalyaspor maçında yaptığı hatalarla alınan mağlubiyette büyük rol oynayan Hırvat stoperin hediyesinin fiyatı 2,5 ila 4 milyon TL arasında değişiyor. Kırmızı fiyonkla sarılmış arabanın önünde poz veren İvana, bu kareyi Instagram'da yayınladı.





Bu paylaşımın yönetim tarafından

kulübe destek için başlatılan

ve 200 binden fazla kişinin

katıldığı "Bırakmam Seni" kampanyasına

denk gelmesi ise taraftarları

kızdırdı.

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