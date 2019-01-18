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Beşiktaş'ta taraftardan Burak Yılmaz tepkisi

Akhisarspor deplasmanında Beşiktaş'ta taraftarlar maç öncesi yeni transfer Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta taraftardan Burak Yılmaz tepkisi
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18 Ocak 2019 20:06
Spor Toto Süper lig'de 2. yarının ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ta taraftarların Burak Yılmaz gerginliği sürüyor.

Akhisar'da maç öncesi ısınma çalışmaları sırasında Beşiktaş'ta tribünlere çağrılmayan tek oyuncu Burak Yılmaz oldu.

Öte yandan bir grup Beşiktaş taraftarı, "Hırsız istemiyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bunun üzerine Beşiktaş taraftarları arasında tartışma da yaşandı.





 

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