Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine gelecek isim belli oldu!

Beşiktaş yönetimi, Braga'da forma giyen 25 yaşındaki 10 numara için Portekiz ekibiyle pazarlık masasına oturacak.Son yıllarda Portekiz'den yaptığı transferlerle bu ülke futbolu ile sıcak bağlar kuran Kartal'ın gözü şimdi de Braga'dan Paulinho'nun üzerinde... Siyah-beyazlıların, Benfica'dan Talisca'yı alamaması durumunda Braga'lı Paulinho'yu alternatif olarak düşündüğü yazıldı..Sözleşmesi 2021'de sona erecek oyuncuya Braga'nın yeni bir kontrat önereceği kaydedildi ancak Braga'nın 25 yaşındaki oyuncuya önereceği rakamların Beşiktaş'ın yanına yaklaşması beklenmiyor..Portekiz basınında çıkan haberlerde Beşiktaş'ın Braga Başkanı Antonio Salvador ile kıran kırana pazarlıklar yapabileceği de ifade edildi. Paulinho bu sezon Braga formasıyla ligde 27 maça çıktı, 12 kez fileleri sarsarken, 3 asist yaptı. Ara pasları çok etkili. Ayrıca kilit pas, bitiricilik, top saklama kategorilerde de başarılı.Ceza sahasına yaptığı koşularla kafa golleri de Talisca'yı aratmayacak cinsten. Pas isabet oranıyla da Atiba'yı andırıyor..DOĞUM TARiHi: 9 KASIM 1992DOĞUM YERi: PORTEKiZBOY: 1.88 / KiLO: 80POZİSYON: ORTA SAHAKULÜBÜ: BRAGA.