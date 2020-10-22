Beşiktaş'ta sürpriz sistem hazırlığı

10'a üç aday

SAKATLIK RAPORU

İki kötü, bir iyi haber

Lige Trabzonspor galibiyetiyle başladıktan sonra yokları oynayan ve üst üste oynadığı üç maçta sekiz puan kaybeden Beşiktaş'ta sistem değişikliği yaşanacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, son yapılan idmanlarda çift santrfor ile üçlü defansı denemeye başladı. Tecrübeli teknik adamın pazartesi günü oynanacak maçta takımı sahaya bu anlayışla çıkarması sürpriz olmayacak. Çift santrfor tercih edilirse ileri uçta Aboubakar'ın yanında Cyle Larin forma giyecek.Üçlü defans durumunda ise savunmanın göbeğinde Vida, sağda Rosier, solda N'Sakala olacak. Orta alanın kanatlarında Gökhan Töre ile yeni transfer Ghezzal; göbekte Atiba, Josef de Souza ve 10 numara bölgesinde de Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup ile iyileşmesi durumunda Mensah'tan biri şans bulacak. Sergen Yalçın bu yeni oyun şablonuyla savunmayı ön alandan başlatıp takımın hücumda daha etkin olmasını planlıyor.Beşiktaş'ta son olarak Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sakatlanması keyifleri kaçırdı. İki oyuncu en az üçer hata takımdan uzak kalacak. Adem Ljajic de sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer almazken 1-2 gün içerisinde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.