Beşiktaş'ta sürpriz! Balotelli ve Pato

Gençlerbirliği yenilgisinin ardından transferde gaza basan Beşiktaş'ta artık tüm gözler forvete çevrildi. Nikola Kalinic, Verona ile anlaşırken gündemdeki son isimlerin Alexandre Pato ve Mario Balotelli olduğu ortaya çıktı. Siyah beyazlıların bedava bir golcü aradığı ve bunun için mesai harcadığı bildirildi.Nicolo Schira'nın haberine göre; Mario Balotelli için yeniden görüşmelere başlayan Beşiktaş'a Brezilyalı forvet Alexandre Pato da önerildi.Beşiktaşlı taraftarların alınması için yoğun kampanya başlattığı İtalyan forvet Balotelli için çalışacak olan Beşiktaş'ın Pato sürprizine imza atabileceği de ortaya çıkmış oldu31 yaşındaki Alexandre Pato son olarak Sao Paolo'da forma giymişti. Geçen sezonu 13 maçta 4 gol 2 asistle tamamladı"Transferle ilgili çok bilgi sahibi değilim. Transfer listemizde Balotelli hiçbir zaman olmadı. Evde otururken Balotelli Beşiktaş'ta haberi gördüm. Haber önce sosyal medyaya sonra televizyona verilmiş, en son ben duydum. Başkan, Erdal abi 'Balotelli'ye ne diyorsun' diye sordular. Daha net ve sorunsuz santrafor almalıyız dedim, hayır demedim. 'Yüksek maliyeti olan, oyunda ve oyun dışında problemli bir oyuncu. Bu sorumluluğu almak istemiyorum. Bunun hesabını sorarlar. Siz alıyorsanız bu sorumluluğu alın' dedim. O da hocamız istemiyor şeklinde bana mal edildi. Başkan da oyuncu alabilir. Ben veto etmedim. Hoca istemiyor o yüzden almadık gibi lanse edildi. Çok oyuncu geliyormuş da ben veto ediyormuşum gibi haberler çıktı."