Şampiyonlar Ligi ön elemesinde on gün sonra Yunan ekibi PAOK'la karşılaşacak olan Beşiktaş, harıl harıl golcü arıyor.



Burak Yılmaz'ın Fransa'nın Lille takımına transfer olmasından sonra ilk olarak dünyaca ünlü Balotelli ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın veto etmesi üzerine yıldız oyuncudan vazgeçmişti. Balotelli defteri kapanınca Porto'dan Ze Luis, Frankfurt'tan Seferovic ve Alanyaspor'dan Cisse ile temasa geçen Kara Kartal sürpriz bir transfere imza atmak üzere.



Türkiye gazetesinin haberine göre; Kasımpaşa'nın golcüsü Bengali-Fode Koita ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardı. Lacivert-beyazlı kulüpten 320 bin avro kazanan Fransız golcü, 550 bin avroluk yıllık ücret teklifini memnuniyetle kabul etti.



Oyuncu da çok istiyor



Kulübüyle bir sene daha sözleşmesi bulunan Fransız golcünün, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilenmesine çok sevindiği ve transferi için çok istekli olduğu öğrenildi. Oyuncuyla el sıkışan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Koita'nın sezon sonunda serbest kalacağı için oyuncudan gelir elde etmek isteyen Kasımpaşalı yöneticilerin, Beşiktaş'ın bütçesini zorlayacak bir bonservis bedeli talep etmemesi bekleniyor.



Son beş sezonda Kasımpaşa formasını giyen Koita, geçtiğimiz sezon kariyerinin en parlak dönemini geçirmiş ve 12 defa fileleri sarsmıştı. Fransız oyuncu Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçta sekiz defa ağları havalandırmayı başardı.



Sergen Yalçın'ın gözdesi



Siyah-beyazlıların anlaştığı Koita, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, transferini istediği golcülerin arasında bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Alanyaspor'daki Cisse'den altı yaş daha genç olan Koita'yı, Burak Yılmaz gibi hücumda oyun kurabilme ve asist yapabilme özellikleri olması sebebiyle tercih ettiği öğrenildi.









