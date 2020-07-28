Beşiktaş'ta stopere yeni isim: Dede!

Beşiktaş, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Cruzeiro'da forma giyen Dede ile ilgileniyor.

Haber; Akşam
Beşiktaş'ta stopere yeni isim: Dede!
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28 Temmuz 2020 11:28
Brezilya'nın köklü kulüplerinden olan ancak 2. Lig'de mücadele eden Cruzeiro'da forma giyen Dede, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi.

Cruzeiro ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan 32 yaşında ve 1.92 cm boyundaki stoper için menajerler aracılığıyla görüşmelerin başladığı bildirildi.

Hava toplarında oldukça etkili olduğu bilinen Dede'nin de kulüplerin anlaşması durumunda Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.



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