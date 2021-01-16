Beşiktaş'ta stopere yeni aday: Tin Jedvaj

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta stopere yeni aday: Tin Jedvaj
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16 Ocak 2021 11:18
Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle morallenen Beşiktaş, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılarda bir yandan da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın rotasında bu kez Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj var. Sabah'ta yer alan habere göre bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki Hırvat oyuncu için yönetim, kiralama formülü ile ilerleyecek.

2023 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan Jedvaj, stoperin yanı sıra sağ bek olarak da görev alabiliyor.

 



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