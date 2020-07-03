Beşiktaş'ta stoper transferi için karar belli oldu

Stoper transferinde Sergen Yalçın'ın eski talebesi Welinton'a öncelik veren Beşiktaş, olumsuzluk yaşanması halinde 23 yaşındaki Nijeryalı'ya yönelecek

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta stoper transferi için karar belli oldu
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03 Temmuz 2020 09:32
Stoper mevkiinde görev yapan Roco ve Mirin'in gözden çıkaran Beşiktaş, Vida için de tekliflere kapısını açmış durumda. Bu nedenle savunmanın göbeğine en az 1 takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, bir süredir Welinton için temaslarını sürdürüyor.

Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan talebesi olan 31 yaşındaki Brezilyalı'yı düşük bir bonservis ve uygun maaşla kadroya katmayı düşünen yönetim, bu futbolcunun alternatifini de belirledi.

Beşiktaş, Welinton'da olumsuzluk yaşanması halinde geçtiğimiz sezon Ç. Rizespor'da kiralık oynayan bu sezon ise Leganes forması giyen Awaziem'e yönelecek.

Satın alma opsiyonlu kiralık düşünülen 23 yaşındaki Nijeryalı stoperin ekonomik koşulları, siyah-beyazlı kulübe uyuyor.

La Liga ekibi Leganes formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Awaziem'in Porto ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





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