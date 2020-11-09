Beşiktaş'ta sportif direktör kararı!

Beşiktaş'ta zaman zaman gündeme gelen sportif direktörlük konusu tamamen rafa kalkabilir.



Yönetimde bazı isimlerin, "Takımın bu haline sportif direktörün şu an için bir katkısı olmayacak. Bir de gelecek adama boş yere para ödeyip zorda kalmayalım" dedikleri belirtildi.



Bu konuda görüşmeler yapan Erdal Torunoğulları'nın ise başkanın kararını beklediği öğrenildi.



