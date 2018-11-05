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Beşiktaş'ta sorunların ilacı Adem Ljajic!

"Ortalar yerini bulmuyor" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bütün oyun planını 27 yaşındaki Sırp futbolcu Adem Ljajic üzerine yapacak. Yıldız oyuncu ilk 11'in gediklisi olacak.

Kaynak: Akşam
Beşiktaş'ta sorunların ilacı Adem Ljajic!
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05 Kasım 2018 03:11
Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşma sonunda, "Paslar, ortalar yerini bulmuyor" şeklinde serzenişte bulunmuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı bu sözlerle bir anlamda Ljajic'i işaret etti. Sakatlıktan dönen 27 yaşındaki Sırp futbolcu, Başakşehir sınavının sonlarında şans bulmuştu. Şu anda tamamen hazır durumda olan yıldız oyuncu, bundan sonraki haftalarda takımın da bankosu olacak.

OĞUZHAN-TOLGAY YEDEK

Oğuzhan ve Tolgay'ın formundan memnun olmayan Güneş, son dönemde bu iki isimden biri ya da ikisini birden yedek bekletmişti.

Ljajic'teki durum ise tamamen farklı. Oyun stili, ara paslar ve ortalar üzerine olan Sırp yetenek, sakat veya cezalı olmadığı sürece her karşılaşmada ilk 11'de yer alacak.

Şenol Güneş, onunla birlikte pas ve ortalardaki sıkıntıyı bitirmeyi planlıyor. Oğuzhan veya Tolgay ise genellikle yedek kalacak.

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