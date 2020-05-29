Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gelecek sezonun temellerini atma adına kalenin yanı sıra diğer bazı mevkilerde de genç isimlere şans verecek.Genç hocanın bu kapsamda'ı son 8 haftada sol bekte sahaya süreceği öğrenildi.Sergen Yalçın'ın üzerinde durduğu bir başka futbolcu da. 7.5 aylık sakatlığın ardından sahalara hızlı bir dönüş yapan 24 yaşındaki orta saha, çift kale maçlarda Elneny'nin partneri olarak görev yapıyor.