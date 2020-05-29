Beşiktaş'ta sola Rıdvan, ortaya Dorukhan

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kalan 8 haftayla ilgili olarak kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta sola Rıdvan, ortaya Dorukhan
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29 Mayıs 2020 09:28
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gelecek sezonun temellerini atma adına kalenin yanı sıra diğer bazı mevkilerde de genç isimlere şans verecek.

Genç hocanın bu kapsamda Rıdvan Yılmaz'ı son 8 haftada sol bekte sahaya süreceği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın üzerinde durduğu bir başka futbolcu da Dorukhan Toköz. 7.5 aylık sakatlığın ardından sahalara hızlı bir dönüş yapan 24 yaşındaki orta saha, çift kale maçlarda Elneny'nin partneri olarak görev yapıyor.

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