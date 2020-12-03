Beşiktaş'ta sola çözüm: N'Koudou

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın derbide gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Larin'in yokluğunda sol kanatta Kevin N'Koudou'ya forma vereceği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta sola çözüm: N'Koudou
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2020 08:11
Kartal'da Teknik Direktör Sergen Yalçın 4 Kasım günü oynayacakları Kasımpaşa maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Siyah-beyazlı hocanın, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Cyle Larin'in yokluğunda sol kanatta Kevin N'Koudou'ya forma vereceği öğrenildi. Derbide sonradan oyuna dahil olan ve N'Sakala'ya yaptığı şık asistle dikkat çeken N'Koudou'nun idmanlarda da iyi performans sergilediği ve teknik heyetin güvenini kazandığı ifade edildi.

Sergen Yalçın'ın kaledeki tercihini ise Ersin Destanoğlu'ndan yana kullanması bekleniyor. Siyah-beyazlı hocanın, Ersin'in cezalı olduğu Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kaleyi teslim alan Utku Yuvakuran'ın performansından memnun kaldığı ancak birinci kalecisi olan Ersin'le yola devam etmeyi planladığı aktarıldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için