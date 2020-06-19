Beşiktaş'ta sol bek transferinde yeni durak: Prag

Beşiktaş, sol bek transferi için S.Prag'ın 26 yaşındaki oyuncusu Frydek'i düşünüyor. Alanya'dan N'Sakala da gündemde yer alıyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş'ta sol bek transferinde yeni durak: Prag
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19 Haziran 2020 11:12
Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Caner Erkin ile yolların ayrılması beklenirken bu futbolcunun yerine arayışlarla ilgili yoğun trafik yaşanıyor.

Kara Kartal'dan bu sezon 1.8 milyon Euro maaş alan sol bek oyuncusunun, kulübün belirlediği yeni maaş kriterlerine takıldığı için böyle bir karar alındığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların Alanya'dan N'Sakala ile ilgilendiği bilinirken S.Prag ile sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki Martin Frydek de gündeme alındı.

5 SEZONDUR SPARTA PRAG'TA

5 sezondur Sparta Prag forması giyen oyuncu bu sezon 21 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da 7 kez görev alan futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitecek.

Siyah-beyazlıların Frydek gibi bonservisi elinde olan oyuncuların durumunu yakından takip ettiği bilinirken yeni sol bekin çok yakında belli olması bekleniyor.



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