Beşiktaş'ta sol bek için sürpriz aday: Issiaga Sylla!

Sol bek arayışlarını sürdürenismi sürpriz bir aday olarak kenarda duruyor.Bu mevkii içinile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş yönetimi, herhangi bir aksiliğe karşıküme düşmesiyle bedelsiz olarak gelme şansı ortaya çıkan Sylla'yı da takibe aldı.Bir dönem bordo-mavililerin de listesinde olduğu ifade edilen 26 yaşındaki Gineli sol bek için herhangi bir girişimde bulunulmadı.Horoya'da 1, Ajaccio'da 38, Touluse'da da 167 karşılaşmada görev yapan başarılı sol bek bu periyotta 11 gol atarken, 15 de asist yaptı.