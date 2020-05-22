Beşiktaş'ta sol bek için sürpriz aday: Issiaga Sylla!

Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağlayan Beşiktaş Yönetimi, alternatif adayı da belirledi.

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Beşiktaş'ta sol bek için sürpriz aday: Issiaga Sylla!
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22 Mayıs 2020 14:10
Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Issiaga Sylla ismi sürpriz bir aday olarak kenarda duruyor.

Bu mevkii için N'Sakala ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş yönetimi, herhangi bir aksiliğe karşı Toulouse'un küme düşmesiyle bedelsiz olarak gelme şansı ortaya çıkan Sylla'yı da takibe aldı.

Bir dönem bordo-mavililerin de listesinde olduğu ifade edilen 26 yaşındaki Gineli sol bek için herhangi bir girişimde bulunulmadı.

Horoya'da 1, Ajaccio'da 38, Touluse'da da 167 karşılaşmada görev yapan başarılı sol bek bu periyotta 11 gol atarken, 15 de asist yaptı.

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