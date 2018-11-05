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Beşiktaş'ta şok! Oyuncular antrenmana çıkmadı...

Beşiktaş Sompo Japan oyuncuları 3 aylık maaşlarını almadığı için sabah idmanına çıkmadı. Oyuncular alacaklarını alana kadar da idmana çıkmama kararı aldı.

Beşiktaş'ta şok! Oyuncular antrenmana çıkmadı...
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05 Kasım 2018 10:48
Beşiktaş Sompo Japan oyuncuları, idmana çıkmama kararı aldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; 3 aylık maaşlarını alamayan oyuncular, sabah idmanına çıkmadı. Oyuncular, alacaklarını alana kadar da idmana çıkmama kararı aldıkları belirtildi.

Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde sezona 5 maçta 3 galibiyet ile başladı.

BEŞİKTAŞ, CUMA GÜNÜ DE ÇEK KRİZİ YAŞADI

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Vagner Love transfer taksidi nedeniyle Alanyaspor ile de karşı karşıya gelmişti. Alanyaspor, Love transferinin taksidi için düzenlenen çekin karşılıksız çıkması gerekçesiyle Beşiktaş hakkında hukuki işlem başlattığını açıklamıştı.

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