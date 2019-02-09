Beşiktaş'ta Shinji Kagawa'ya hoş geldin partisi

Kagawa etkisiyle maç

biletleri tamamen tükenirken taraftarlar,

başlama düdüğü öncesi tribüne

çağıracağı yıldız futbolcuya

hep birlikte Japon selamı verecek.





Antalyaspor maçında sonradan oyuna girip 3 dakika içinde 2 gol atan Shinji Kagawa, bu akşam taraftarlarla buluşuyor. Siyah-beyazlı tribünler, teknik direktör Şenol Güneş'in Bursaspor karşılaşmasında sol kanatta görev vermeyi planladığı Japon yıldız için özel hazırlık yaptı.Ayrıca tezahüratlarla ve özel 'Shinji' bestesiyle tecrübeli 10 numaraya 'Hoş geldin' denilecek. Daha şimdiden siyah-beyazlı futbolseverlerin sevgilisi olan Kagawa, İstanbul'a ilk geldiğinde, taraftarın önünde çıkacağı karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini söylemişti.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi ağırladı. Nishimaki'ye adının yazılı olduğu forma hediye eden Orman, "Kagawa'nın takımımıza gelmesi büyük bir heyecan yarattı. Bu sayede bir taraftar daha kazandık. Hisao Nishimaki'yi Beşiktaşlı yaptık" dedi.