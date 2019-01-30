KARAR SON GÜN VERİLECEK

'ta transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Dortmund'da gözden çıkarılan ve Monaco ile görüşmelerde sona gelen Shinji Kagawa, daha önce temasa geçen Beşiktaş'a da önerildi.Japon oyuncunun menajeri Beşiktaş'ın kapısını çaldı ve 29 yaşındaki Japon orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı takıma gelebileceğini söyledi. Yönetim oyuncunun transferi için anlaşma sağlarken, teknik direktör Şenol Güneş ile temasa geçildi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ekonomik sorunların da yaşandığı bu aşamada yeni bir transfer istemediğini belirtti ve son karar için topu başkan Fikret Orman'a attı.Beşiktaş yönetimi, Kagawa için ekonomik şartlar detaylı şekilde değerlendirdikren sonra transferin son gününde kararını verecek.29 yaşındaki oyuncu da son günü bekleyerek Beşiktaş ya da Monaco'ya imza atacak.