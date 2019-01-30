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Beşiktaş'ta Shinji Kagawa için hareketli saatler

Beşiktaş'a transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kalan Shinji Kagawa önerildi. Teknik direktör Şenol Güneş topu yönetime attı, yönetim son kararını transferin son gününde verecek.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta Shinji Kagawa için hareketli saatler
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30 Ocak 2019 20:55
SPORX ÖZEL: Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Dortmund'da gözden çıkarılan ve Monaco ile görüşmelerde sona gelen Shinji Kagawa, daha önce temasa geçen Beşiktaş'a da önerildi.

Japon oyuncunun menajeri Beşiktaş'ın kapısını çaldı ve 29 yaşındaki Japon orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı takıma gelebileceğini söyledi. Yönetim oyuncunun transferi için anlaşma sağlarken, teknik direktör Şenol Güneş ile temasa geçildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ekonomik sorunların da yaşandığı bu aşamada yeni bir transfer istemediğini belirtti ve son karar için topu başkan Fikret Orman'a attı.

KARAR SON GÜN VERİLECEK

Beşiktaş yönetimi, Kagawa için ekonomik şartlar detaylı şekilde değerlendirdikren sonra transferin son gününde kararını verecek.

29 yaşındaki oyuncu da son günü bekleyerek Beşiktaş ya da Monaco'ya imza atacak.



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