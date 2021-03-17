Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın hedefi Mustafa Denizli

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i uzatmada 3-2 yendi ve finale kaldı. Beşiktaş böylece 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı, 12 yıl sonra çifte kupa ya da bir başka tabirle duble yapma (hem lig, hem kupa) fırsatı yakaladı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın hedefi Mustafa Denizli
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17 Mart 2021 08:30
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i uzatmada 3-2 yendi ve finale kaldı. Beşiktaş böylece 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Beşiktaş en son 2010-11 sezonunda kupada finale kalmış ve Başakşehir'e karşı o zamanki adıyla İ.B.Belediyespor'a karşı penaltı vuruşları sonucu üstünlük sağlamıştı

Siyah-beyazlı ekip böylece 16. kez Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Beşiktaş, 15 kez final oynadığı kupayı 9 defa kazanma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Sergen Yalçın'ın ekibi, hem lig hem de kupa şampiyonluğu şansına sahip. Beşiktaş adına duble olarak adlandırılan bu başarıyı en son 2008-09 sezonunda Mustafa Denizli gerçekleştirmişti.

Beşiktaş'ın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası performansı

5.tur / Beşiktaş 3-1 Tarsus İY

Son 16 turu / Beşiktaş 1-0 Ç.Rizespor

Çeyrek Final / Konyaspor 1-1 (2-3 pen) Beşiktaş

Yarı Final / Beşiktaş 3-2 (uzt.) Başakşehir

 



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