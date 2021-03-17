Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın hedefi Mustafa Denizli

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i uzatmada 3-2 yendi ve finale kaldı. Beşiktaş böylece 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Beşiktaş en son 2010-11 sezonunda kupada finale kalmış ve Başakşehir'e karşı o zamanki adıyla İ.B.Belediyespor'a karşı penaltı vuruşları sonucu üstünlük sağlamıştı



Siyah-beyazlı ekip böylece 16. kez Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Beşiktaş, 15 kez final oynadığı kupayı 9 defa kazanma başarısı gösterdi.



Süper Lig'de lider konumda bulunan Sergen Yalçın'ın ekibi, hem lig hem de kupa şampiyonluğu şansına sahip. Beşiktaş adına duble olarak adlandırılan bu başarıyı en son 2008-09 sezonunda Mustafa Denizli gerçekleştirmişti.



Beşiktaş'ın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası performansı



5.tur / Beşiktaş 3-1 Tarsus İY



Son 16 turu / Beşiktaş 1-0 Ç.Rizespor



Çeyrek Final / Konyaspor 1-1 (2-3 pen) Beşiktaş



Yarı Final / Beşiktaş 3-2 (uzt.) Başakşehir







