Sakatlığı düzelen Souza'ya ilk 11'de forma verecek olan siyah-beyazlı teknik adamın, Dorukhan Toköz'den de vazgeçmeyeceği ifade edildi. Orta sahada Alanya'ya mutlaka fiziksel üstünlük sağlamak isteyen Yalçın'ın, Mensah'ı kulübeye çekeceği belirtildi.Son şampiyon Medipol Başakşehir ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından geçen hafta Kasımpaşa'yı mağlup ederek, Süper Lig'de 3'te 3 yapan Beşiktaş bugün lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak isteyen Kartal'da, Teknik Direktör Sergen Yalçın kazanan kadroda iki değişiklik yapacak.Yardımcılarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, "Arka beşliyi mecbur kalmadıkça bozmam" diyen Yalçın, kaleyi yine Utku Yuvakuran'a teslim edecek. Sağ bekte Valentin Rosier, sol bekte Rıdvan Yılmaz görev yapacak, stoperde ise Welinton-Montero ikilisi devam edecek.Sergen Yalçın sol kanatta cezası biten Cyle Larin'e görev verecek. Kevin N'Koudou'yu yeniden kulübeye çekecek olan siyah-beyazlı teknik adam, performansından çok memnun olduğu Kanadalı futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürecek. Sakatlığı düzelen Souza da bugün takımdaki yerini alabilecek.Teknik patron Sergen Yalçın orta alan kurgusunda ise kararsızlık yaşıyor. Souza ve Atiba'nın yanında görev yapacak üçüncü isim konusunda tercih yapmakta zorlanan Yalçın, Bernard Mensah veya Dorukhan Toköz'e 11'de şans tanıyacak.