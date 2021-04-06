Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Deulofeu'ya veto

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, bir yandan gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, 27 yaşındaki İspanyol oyuncu Gerard Deulofeu'nun transferine onay vermedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Deulofeu'ya veto
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06 Nisan 2021 09:34
Gerard Deulofeu Lázaro
Gerard Deulofeu Lázaro
Udinese
Beşiktaş'ta tüm gözler şampiyonluk yarışına çevrilirken, bir yandan da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.

SERGEN YALÇIN'DAN VETO

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın önüne son olarak getirilen ismin Udinese'de forma giyen İspanyol oyuncu Gerard Deulofeu olduğu öğrenildi. Ancak tecrübeli çalıştırıcının bu sezon hem ayak bileğinden sakatlanan, hem de dizinden ayrı bir sakatlık yaşayan Deulofeu'yu bu nedenle geri çevirdiği öğrenildi.

ÇOK YÖNLÜ

27 yaşındaki solak yıldız hem sol, hem sağ kanatta görev yaparken, zaman zaman da forvette forma giyiyor. 



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