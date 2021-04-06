Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Deulofeu'ya veto

Beşiktaş'ta tüm gözler şampiyonluk yarışına çevrilirken, bir yandan da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.



SERGEN YALÇIN'DAN VETO



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın önüne son olarak getirilen ismin Udinese'de forma giyen İspanyol oyuncu Gerard Deulofeu olduğu öğrenildi. Ancak tecrübeli çalıştırıcının bu sezon hem ayak bileğinden sakatlanan, hem de dizinden ayrı bir sakatlık yaşayan Deulofeu'yu bu nedenle geri çevirdiği öğrenildi.



ÇOK YÖNLÜ



27 yaşındaki solak yıldız hem sol, hem sağ kanatta görev yaparken, zaman zaman da forvette forma giyiyor.



