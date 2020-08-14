Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Kulübü'nde teknik direktör Sergen Yalçın sağlık kontrolünden geçti. İşte ayrıntılar...

Haber; AA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sağlık kontrolünden geçti
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14 Ağustos 2020 14:32
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sergen Yalçın ile yardımcı antrenör Murat Şahin ve oyuncu izleme antrenörü Gürsoy Yalçın, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çeşitli testlere tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



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