Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 2. yarıyı beğenmedi!

Süper Lig'e 3-0'lık Yukatel Denizlispor galibiyetiyle dönüş yaparken, Teknik Direktör Sergen Yalçın müsabakadan sonra soyunma odasında oyuncularıyla bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. İlk yarıdaki futbola tam puan veren Yalçın'ın ikinci devre için oyuncularına bazı uyarılarda bulunduğu öğrenildi.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Siyah-beyazlı teknik adamın, "Maçın ilk yarısındaki futbol ve kazanma arzusu bizi istediğimiz hedeflere daha da yaklaştırır. İkinci yarıdaki performans ise ileride ciddi sıkıntılara neden olabilir. Benim burada söylemek istediğim sadece skoru artırmak değil. Kazanma arzusunun son dakikaya kadar devam etmesi gerekiyor. Oyunda kalan ve oyuna sonradan dahil olanların bu hırsı kaybetmemesi lazım. Şampiyonluk yarışında sadece iyi futbol yeterli olmuyor. Hırs ve şans da çok önemli" ifadelerini kullandığı aktarıldı.



İlk yarıdaki takım bütünlüğünden ve kazanma iştahından çok memnun olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, yardımcılarıyla da bu durumu paylaştı.



Hem kupada hem de ligde şampiyonluk mücadelesi verdiklerinin altını çizen deneyimli teknik adamın, "Bazı noktalarda önemli sıkıntılarımız var. Bunlara dikkat etmek zorundayız. Tek bir galibiyetle bu işler bitmiyor. Nisan sonuna kadar bu yarışta hem oyunumuzla hem de kazanma arzumuzla çok iddialı bir durumda olmalıyız. Bu yarışta sadece biz yokuz. Önemli rakiplerimiz de yarışın içinde. Buna göre hareket etmeliyiz" diye konuştuğu vurgulandı.



