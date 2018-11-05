Beşiktaş'ta Şenol Güneş'i düşündüren 5 sorun!

Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenilerek rakibinin 6 puan gerisine düşen ve zirve yarışında darbe alanistikrarsız bir görüntü sergilemeye devam ediyor. Futbolcuların ödemelerini düzenli alması, antrenmanlarda olumlu bir hava olmasına karşın ligde ve Avrupa'da bir türlü istenen sonuçları alamayan siyah beyazlıların sıkıntılarını beş başlıkta toplamak mümkün:İsim isim bakıldığında adeta bir yıldızlar topluluğu olansavunması bu sezon büyük konsantrasyon sıkıntısı yaşıyor. Başakşehir deplasmanında yenilen golde adam paylaşım hataları dikkat çekti. Bu sezon ligde 14 gol yiyen Beşiktaş, ilk 11 hafta göz önüne alındığında son 6 sezonun en kötü savunma performansını sergiliyor. Pepe-Vida ikilisi de uyumsuz bir görüntü çiziyor.Takımın en golcü isminin stoper Pepe olması aslında sorunu ortaya koyuyor. Negredo'nun gitmesinden sonra elde kalan isimlerden Love 5 gol atmasına karşın istikrarsız performansıyla güven telkin etmiyor. Büyük umutlarla alınan Larin, yarı amatör B36 Torshavn dışında hiçbir takıma gol atamadı. Rize maçında iki gol atan Mustafa Pektemek de henüz Güneş'in istediği seviyede değil.Sezon başından bu yana sakatlık ve cezalı oyuncular Şenol Güneş'i kadro kurarken oldukça zorladı. En son Başakşehir maçında Quaresma'nın cezalı olması takımı çok etkiledi. Bir kez daha görüldü ki Q7'siz olmuyor. Sol bek Adriano'nun yeni kurtulduğu sakatlığının yeniden nüksetmesi de kulüpte soğuk duş etkisi yarattı. Medel'in sarı kart cezalısı durumuna düşmesi de buna tuz biber ekti.Takıma muhteşem iki sezon geçiren teknik direktör Şenol Güneş'in bu sezon taktikleri, kadro seçimleri ve maç içindeki hamleleri eleştiri konusu... Ayrıca tecrübeli teknik adamın sürekli "İyi oynadık ancak son vuruşlarda yetersiz kaldık" diyerek topu oyuncularına atması yahut zeminden şikayet ederek çok fazla öz eleştiri yapmaması da bir diğer dikkat çeken husus.Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 5 deplasman maçında da puan kaybetti. Bu sezon 6 deplasman maçında sadece 1 kez kazanabilen siyah beyazlı ekip geçen sezon ki kötü dış saha performansını sürdürüyor. Güneş yönetiminde dış sahadaki başarılı grafiğiyle dikkat çeken Beşiktaş, iki sezondur tam tersi bir performans sergiliyor.