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Beşiktaş'ta Şenol Güneş için özel karar; İngiliz modeli!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ayrılma sinyali verince yönetim harekete geçerek İngiltere Premier Lig'deki menajer modelini hayata geçirmeye karar verdi. Güneş futbolun tek patronu olacak, transferde de tam yetki verilecek

Kaynak: Türkiye
Beşiktaş'ta Şenol Güneş için özel karar; İngiliz modeli!
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02 Mayıs 2018 11:47
Beşiktaş'ta herşey Şenol Güneş için... Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray mağlubiyeti sonrası veda eder gibi bir konuşma yapınca yönetim harekete geçti. Şenol Güneş'e büyük imtiyazlar verilmeye hazırlanıyor. Eğer 65 yaşındaki teknik adam kendisine sunulacak teklifi kabul ederse "futbolun tek patronu" olacak. Yönetim, Şenol Hoca ile İngiltere Premier Lig'deki menajer modelini hayata geçirmek istiyor. Şenol Güneş "devam" derse transferde tam yetki verilecek. Bütçe doğrultusunda istediği futbolcuları kadroya katabilecek olan başarılı teknik adam, böylelikle geçmişte çok şik,yet ettiği transfer konusunda istediği ortamı bulmuş olacak. Ayrıca futbolcuların kazanacağı primlerden, alacağı cezalara kadar tek yetkili Şenol Güneş olacak. Ümraniye'de bundan böyle sadece Şenol Hoca'nın sözü geçecek.

GÖRÜŞME SEZON SONU!
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı 3 sezonda da her transfer döneminde memnuniyetsizliğini dile getirmişti. Özellikle sezon başında Burak Yılmaz'ı çok isteyen tecrübeli çalıştırıcı hayal kırıklığına uğramıştı. Ara transfer dönemindeki gelişmeler de Şenol Hoca'nın belini bükmüştü. Cenk Tosun'un Everton'a satılmasının ardından Demba Ba'yı isteyen Güneş yine umduğunu bulamamıştı. Golcü açığını yönetim Vagner Love ile kapatmaya çalıştı ancak Brezilyalı golcü suskunları oynaması, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında geride kalmasına sebep oldu.

Tüm bu sebeplerden dolayı yönetim artık Şenol Güneş'in tam istediği gibi bir çalışma ortamı oluşturmak istiyor. Sezon sonunda Başkan Fikret Orman yeni çalışma modelini Şenol Güneş'e sunacak ve Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonki yol haritası belirlenecek.



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