Beşiktaş'ta Şenol Güneş - Gökhan Töre depremi!

ADRİANO YARIDA BIRAKTI

Beşiktaş'ın U21 Takımı ile yaptığı antrenman maçında oyuncularını sürekli olarak uyaran Şenol Güneş, Gökhan Töre'ye sinirli bir şekilde oyundan çıkmasını söyledi.Siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Töre de çıkarken sinirlendi ve söylenerek sahadan uzaklaştı.Sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen ve dün yapılan idmanda takımla çalışmalara başlayan Adriano Correia da hazırlık maçında sahaya çıktı.Hazırlık maçının ilk yarısında sakatlanan ve tedavisinin ardından oyuna devam eden Adriano, ilk yarının sonlarına doğru ise ağrısı nedeniyle oyundan çıktı ve soyunma odasına gitti.Antrenman maçının ilk yarısında saha kenarında özel olarak çalışan Alman kaleci Loris Karius, ikinci yarıda kaleye geçti.