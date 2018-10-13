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Beşiktaş'ta Şenol Güneş - Gökhan Töre depremi!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, antrenmanda Gökhan Töre'yi gönderdi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta Şenol Güneş - Gökhan Töre depremi!
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13 Ekim 2018 16:10
Beşiktaş'ın U21 Takımı ile yaptığı antrenman maçında oyuncularını sürekli olarak uyaran Şenol Güneş, Gökhan Töre'ye sinirli bir şekilde oyundan çıkmasını söyledi.

Siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Töre de çıkarken sinirlendi ve söylenerek sahadan uzaklaştı.

ADRİANO YARIDA BIRAKTI

Sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen ve dün yapılan idmanda takımla çalışmalara başlayan Adriano Correia da hazırlık maçında sahaya çıktı.

Hazırlık maçının ilk yarısında sakatlanan ve tedavisinin ardından oyuna devam eden Adriano, ilk yarının sonlarına doğru ise ağrısı nedeniyle oyundan çıktı ve soyunma odasına gitti.

Antrenman maçının ilk yarısında saha kenarında özel olarak çalışan Alman kaleci Loris Karius, ikinci yarıda kaleye geçti.

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