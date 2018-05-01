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Beşiktaş'ta Şenol Güneş gelişmesi; "Nereye böyle?"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sezon sonunda görevini bırakabileceği iddiaları siyah-beyazlı yönetimi harekete geçirdi.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş'ta Şenol Güneş gelişmesi; 'Nereye böyle?'
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01 Mayıs 2018 09:02
Galatasaray mağlubiyeti ardından katıldığı bir dakikadan daha kısa süren basın toplantısında maçla ilgili teknik değerlendirme yapmazken, soru da almayan Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetimde kafaların karışmasına neden oldu.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Güneş'in sezon sonu görevini bırakabileceği iddiaları nedeniyle harekete geçen yönetim, deneyimli hocayla bir araya gelme kararı aldı.

Beşiktaş'ın kalan üç maçı da kazanarak sonuna kadar şampiyonluk şansını zorlamasını isteyen siyah-beyazlılar morali bir hayli bozuk olan Güneş'le gelecek sezonun planlamasını yapacak.

Süper Lig'de üst üste iki sezon şampiyonluğa taşıdığı siyah-beyazlı takımla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarılara imza atan Şenol Güneş'in mutlaka görevde kalması gerektiğini düşünen Başkan Fikret Orman, kurulu düzenin bozulmasını istemiyor. Kadroda gençleştirme hamlesi yapacak olan siyah-beyazlı yönetim bu nedenle de Güneş'in takımın başında kalmasını arzuluyor.



KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Fikret Orman'ın hafta arası deneyimli hocayla kritik bir görüşme yapması bekleniyor. Orman'ın şampiyonluğun kaçması halinde de Şenol Güneş'le devam etmek istediği ve gelecek için yapılan planları bu aşamada değiştirmeyeceği aktarıldı. Güneş'le uzun yıllar daha çalışmak isteyen Fikret Orman, tecrübeli hocanın katı bir tutum sergilemesi halinde öncelikle kendisini ikna etmeye çalışacak. Aksi halde ise teknik adam konusunda B planı devreye sokulacak.



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