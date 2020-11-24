Beşiktaş'ta savunmaya 'son 15' uyarısı

Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet elde eden Beşiktaş'ta son bölümde gol yeme alışkanlığı ise devam etti. Bu sezon kalesinde gördüğü 14 golün 9'unu maçların son 15 dakikasında yiyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu Fenerbahçe derbisinde de benzer bir durumun yaşanmaması için öğrencilerine uyarılarda bulundu

Haber; Haberturk
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Beşiktaş'ta savunmaya 'son 15' uyarısı
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24 Kasım 2020 10:13
Başakşehir'i sahasında 3-2 mağlup ederek kritik bir zafer elde eden Beşiktaş'ta tüm gözler Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak zorlu derbiye çevrildi.

Birçok önemli ismin yokluğuna rağmen alınan 3 puan dev derbi öncesi moral olurken son bölümde yenen 2 gol ise bu sezon süregelen kötü bir alışkanlığın devamı oldu.

14 GOLÜN 9'U SON 15 DAKİKADA

Kartal, bu sezon Süper Lig'de kalesinde 14 gol görürken bunların 9'u maçların son 15 dakikasında geldi. Siyah-beyazlılar, bu 9 golün 6'sını ise skor olarak üstünken yedi. Önde olduğu maçlarda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, evinde çok önemli 2 puandan olurken Denizlispor ve Başakşehir karşısında ise 3-0'lık üstünlüğe rağmen son bölümde stres yaşadı.

DERBİ ÖNCESİ UYARI

Başakşehir karşısında skor 3-0 ve rakip 10 kişi olmasına rağmen 81'de ve 90+4'te Gulbransen'in gollerine engel olamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyun disiplininin önemi vurgu yaptı. Fenerbahçe ile oynanacak derbide benzer bir konsantrasyon eksikliğinin kendilerine pahalıya mal olabileceğini ifade eden Yalçın, özellikle savunma oyuncularından ekstra dikkat istedi.

İŞTE O TABLO
Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 3 (86' Abdülkadir Ömür)
Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 1 (85' Gökdeniz Bayrakdar)
Konyaspor: 4 - Beşiktaş: 1 (78' Shengelia, 83' Kravets)
Denizlispor: 2 - Beşiktaş: 3 (76' Mesanovic, 90+4' Sacko)
Gaziantep FK: 3 - Beşiktaş: 1 (90+8' Kenan Özer)
Beşiktaş: 3 - Başakşehir: 2 (81' ve 90+4' Gulbrandsen)


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