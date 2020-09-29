Beşiktaş'ta savunma sınıfta kaldı

Ö

nce Şampiyonlar

Ligi,

ardından

UEFA Avrupa Ligi'ne

veda eden

Beşiktaş, ligde de puan kayıplarına

farklı Konyaspor mağlubiyetini ekledi.

Siyah-beyazlılar, savunma hatalarıyla dikkat

çekerken

Vida, Welinton, N'Sakala gibi isimler

sınıfta kaldı.

3.4 milyon Euro maaş ve 400

bin Euro bonus ile ligin en pahalı savunmacısı

olan Vida, Konyaspor karşısında bir penaltı

yaptırdı, bir de golle sonuçlanan hata yaptı.

PAOK maçında da Welinton penaltıya sebebiyet

vermiş, N'Sakala da çok sayıda hatasıyla

tehlikeli ataklara neden olmuştu.





SAVUNMA İZLİYOR, RAKİP ATIYOR



Beşiktaş savunması bu sezon 5 resmi maçta kalesinde 10 gol görürken, oyuncuların hamlelerde gecikmeleri dikkat çekti. Konya karşılaşmasında sınıfta kalan

Welinton ve Vida, ligdeki tüm

oyuncular içerisinde rakipten top çalma ve atak

kesme değerlerinde ilk 50 içerisinde yer alamadı.

N'Sakala ise ancak 47. sırada kendine yer buldu.