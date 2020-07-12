Beşiktaş'ta savunma sil baştan

Defansta yaşanan istikrarsızlık nedeniyle çok sayıda puan kaybı yaşayan Beşiktaş'ta en önemli hamle bu bölgeye yapılacak.



Roco, Mirin ve Douglas'ı göndermek isteyen siyah-beyazlı yönetim, Vida'yı da bonservisiyle satmanın hesaplarını yapıyor. Sözleşmesi biten Caner Erkin, takımdan ayrılacak. Gökhan Gönül ise kendisine yapılan sözleşme teklifine olumlu yaklaştı.



Ancak henüz nihai sonuca ulaşılamadı. Sol bek sorununu N'Skala ile çözen Beşiktaş, stoper mevkiine yapılacak yabancı transferinde ise Sergen Yalçın'ın istediği Welinton üzerinde duruyor.



Golcü stoper geliyor!



Beşiktaş, stoper transferinde bu sezon 5 kez rakip ağları sarsan 1.92'lik Fatih Kuruçuk'a kanca attı.



Beşiktaş, birisi yerli, diğeri yabancı olmak üzere stoper mevkine iki takviye yapmayı planlıyor. Yerli oyuncu için aday, Karagümrük forması giyen Fatih Kuruçuk oldu. 22 yaşındaki Kuruçuk, defansta görev yapmasına rağmen bu sezon attığı 5 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Genç oyuncu ile ilgili teknik heyetle birlikte yapılacak değerlendirmenin ardından Karagümrük ile temasa geçilecek. 1.92 metre boyundaki Fatih'in kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.



