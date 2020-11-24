Beşiktaş'ta savunma kurgusu yine değişiyor

Beşiktaş'ta savunma hattında Fenerbahçe derbisi öncesinde yine değişim yaşanacak.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta savunma kurgusu yine değişiyor
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24 Kasım 2020 10:05
Bu sezon üst üste yaşanan sakatlıklar ve koronavirüs pozitif olan oyuncular sebebiyle savunma hattında istikrarı yakalayamayan Siyah-Beyazlılar'da Fenerbahçe mücadelesi öncesinde yine değişim yaşanacak. Teknik ekip, idman eksiklerini kapatmaları halinde Kadıköy'e; Welinton ve Vida ikilisiyle başlamayı planlıyor.

Öte yandan Kara Kartal'ın 37'lik megastarı Atiba, Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe derbisine de damga vurmaya hazırlanıyor.

Form durumu takım ortalamasının üzerinde bulunan Kanadalı ön libero, pazar günkü maçta orta alanda Josef de Souza'yla birlikte görev yapıp sık sık hücum hattına desteğe çıkacak.



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